Stazione metro Javel André-Citroën premiata per il design

L'allestimento della stazione della metro Javel André-Citroën di Parigi ha ricevuto il riconoscimento 'Grand Prix Stratégies du Design 2019' Prix Bronze nella categoria Ambiente - Segnaletica - Museografia.



Questo nuovo allestimento a scopo culturale era stato inaugurato nel giugno 2018 dalla RATP e Citroën, storicamente insediata nel quartiere del 15° arrondissement di Parigi, con l'intento di dare risalto alla storia della marca.



Questo viaggio nella storia di Citroën (quest'anno il brand compie 100 anni), proposto insieme alla società RATP, mette in risalto la stazione e comunica con i viaggiatori grazie a una creazione cronologica visiva e un'installazione architettonica su misura e permanente, collocate all'ingresso della stazione, nei corridoi e sulle banchine.



La narrazione, misto di esperienza e pedagogia, associa pannelli informativi a supporti digitali, con display interattivi che permettono di accedere al museo on line della marca Citroën Origins.



E' il quarto anno che Citroën viene premiata per le sue iniziative, come La Maison Citroën, il nuovo concept di city store, il museo virtuale Citroën Origins e le miniature in legno Citroën Origins.