Salone Parco Valentino, edizione record con 50 brand

Sarà una quinta edizione "da record" quella di Parco Valentino, il motor show di Torino che andrà in scena dal 19 al 23 giugno. A meno di un mese dal taglio del nastro - spiegano gli organizzatori - salgono a 50 i brand presenti, pari al 95% del mercato automobilistico italiano: Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, Bmw, Bugatti, Chevrolet, Citroën, Dacia, Dallara, DR, Fiat, Ford, Gfg Style, Honda, Hyundai, Italdesign, Jaguar, Jannarelly, Jeep, KIA, Lamborghini, Lancia, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Militem, Mitsubishi, Mole Automobiles, Opel, Pagani, Peugeot, Pininfarina, Porsche, Quadro Vehicles, Renault, SsangYong, Seat, Škoda, Smart, Spice-X, Studiotorino, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Xev e Yamaha.

"Ringraziamo tutti i brand che parteciperanno a Parco Valentino, supportando la realizzazione di un grande evento automobilistico in Italia, completamente gratuito per il pubblico", commenta l'ideatore e presidente di Parco Valentino, Andrea Levy.