Fiat 500 Club Italia, raduno a Caserta a fine giugno

Il 22 e 23 giugno si terrà a Caserta un raduno di 500 organizzato dal Fiat 500 Club Italia. Si tratta di un evento al quale parteciperanno almeno 200 equipaggi provenienti da tutto lo Stivale. L'offerta dell'organizzazione prevede grande attenzione agli aspetti culturali e storici, con un programma che vuol fare della 500 il mezzo attraverso il quale promuovere le eccellenze del territorio. Il tema di quest'anno è 'A Corte in 500', con tanto di Dame vestite con abiti d'epoca.



Riflettori puntati sulle 'Vie della Seta', con visite guidate al Museo e alla fabbrica che ha fornito tessuti alle corti regali europee del '700 e '800. Il sabato sera è prevista una cena di Gala a tema e nel foyer del locale sarà allestita una mostra fotografica di Enzo Iamunno, che ha immortalato le cortigiane in abiti d'epoca all'interno della 500 storica. La domenica le auto la faranno da padrone, con una esposizione classica delle 500 partecipanti, ed una dedicata al modello 'Gamine' della carrozzeria Vignale. A tal proposito l'organizzazione ha lanciato un appello; 'Quante Gamine a Corte?', una chiamata alle arti per stabilire il record di presenze che verrà attestato dai massimi esponenti del Fiat 500 Club Italia.