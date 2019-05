Alfa Romeo 8C 2900 B Touring, è l'auto 'più bella del mondo'

Dopo aver dominato meno di una settimana fa la 1000 Miglia 2019 con la 6C 1500 SS del 1928 al primo posto e la 6C 1750 SS Zagato del 1929 al secondo, Alfa Romeo trionfa oggi al Concorso di Eleganza di Villa d'Este conquistando il prestigioso premio Coppa d'Oro attribuito con referendum pubblico dai visitatori a Villa Erba. Anche questa volta è un modello degli Anni '20 e '30 a primeggiare, la splendida berlinetta Alfa Romeo 8C 2900 B carrozzata Touring del 1937, portata sul 'grey carpet' di Cernobbio dal collezionista Usa David Sydorick e dalla consorte Ginny.



Questa splendida realizzazione della Casa del Biscione, elegantemente 'vestita' dalla celebre carrozzeria milanese milanese creata nel 1926 da Felice Bianchi Anderloni, aveva già vinto il titolo di Best of Show al concorso di Peeble Beach dello scorso anno, quello che viene considerato l'Oscar nel mondo delle auto da collezione.



Presentata al Salone di Berlino del 1938 dopo due apparizioni nel 1937 a Milano e a Parigi, questo esemplare si distingue dalle altre 8C 2900 B Touring per alcuni dettagli, come l'inclinazione della griglia radiatore e per l'assenza delle pedane, rendendola ancora più 'unica' e preziosa. Ad una recente asta, che si è svolta in febbraio a Parigi, una Alfa Romeo 8C 2900 B prodotta però nel 1939 è passata di mano per l'astronomica cifra di 16.745.000 di euro.



L'auto che ha vinto la 'Coppa d'Oro' a Villa d'Este aveva già conquistato nel 2001 un premio di categoria a Pebble Beach (Most Elegant Closed Car) ma, in seguito, questa Alfa Romeo 8C 2900 B Touring ha guadagnato ancora in qualità ed esclusività in quanto è stata restaurata per tornare esattamente alle condizioni in cui era stata esposta al Salone di Berlino del 1938.

Nella giornata di domani saranno consegnati il Trofeo Bmw Group dedicato alle motociclette storiche (assegnato dalla giuria), il Trofeo Group Bmw Italia e il Concorso d'Eleganza Design Award for Concept Cars e Prototypes (altri due premi assegnati per referendum pubblico a Villa Erba), mentre bisognerà attendere la tarda serata per conoscere l'auto che verrà premiata con il Trofeo Bmw Group assegnato dalla Giuria, Best of Show del Concorso d'Eleganza.