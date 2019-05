Asta Bolaffi, una Ferrari Dino a 380mila euro

Con 380.000 euro di realizzo, inclusi diritti, la Ferrari Dino 246 GT Berlinetta del 1972 ha superato la stima massima durante l'asta di Auto classiche firmata Bolaffi, oggi alla Pista di Arese (Milano). Una cifra significativa per questo modello, che conferma il grande interesse per le vetture in ottimo stato di conservazione, con pochi proprietari e una storia limpida.

Battaglia di offerte anche per la Fiat Dino 2000 Spider del 1967, che ha raggiunto 57.500 euro. Tra gli altri top lot, tutti aggiudicati oltre le stime massime, la Porsche 911 997 GT2 Turbo 2008 in condizioni pari a nuovo, venduta a 190.000 euro, la BMW 2002 Turbo 1974, arrivata a 121.000 euro, e la Porsche 356 SC Coupé del 1964, venduta a 127.000 euro.

Grande successo, infine, per i mezzi particolari e iconici, come l'Unimog 411 prodotto nel 1959 nello stabilimento Mercedes-Benz Werk di Gaggenau, conquistato per 50.000 euro, e la Fiat Jungla 600 Savio del 1970, venduta a 14.000 euro.