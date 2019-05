Unrae, caccia a giovani tecnici specializzati sull'hi-tech

Una nuova generazione di tecnici per assistere i veicoli industriali ad alta tecnologia. È quanto emerso nel corso del convegno organizzato da Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) con Autopromotec EDU in occasione di Autopromotec 2019 (28° Biennale Internazionale delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistico). All'evento, a cui hanno preso parte circa 1.000 studenti, ci si è interrogati - con gli altri soggetti interessati presenti - su quale futuro ci possa essere per i giovani nel settore. In Italia ci sono circa 60.000 imprese attive nel comparto dell'autoriparazione, di cui circa 15.000 nelle reti ufficiali, e il set store è in crescita: con questa iniziativa si è voluto sottolineare come le imprese non riescano a reperire sul mercato del lavoro specialisti 'meccatronici' da impiegare per la diagnostica e l'assistenza dei veicoli industriali, divenuti nel frattempo sempre più sofisticati dal punto di vista dei contenuti tecnologici. "Approfittando dell'importante tribuna offerta da Autopromotec - ha affermato Franco Fenoglio, presidente della Sezione Veicoli Industriali di Unrae - abbiamo voluto creare un incontro con i giovani per sondare e stimolare l'interesse a lavorare nel nostro settore, fornendo opportunità concrete ed immediate. Nei prossimi 5 anni serviranno alle reti delle nostre imprese, che costruiscono e assistono i veicoli industriali, oltre 5.000 addetti specializzati. Sto parlando - ha sottolineato Fenoglio - di imprese che portano nomi prestigiosi quali Daf, Isuzu, Man, Mercedes Benz Trucks, Nissan, Renault Trucks, Scania e Volvo Trucks". L'assistenza ai veicoli industriali è oggi un ambito di lavoro nel quale la tecnologia, destinata a garantire la sostenibilità ambientale e la sicurezza, ha raggiunto un'elevatissima sofisticazione della gestione e del controllo e, quindi, richiede competenze sempre più evolute: le attività si svolgono presso Officine 4.0, con strumenti elettronici e sistemi di diagnostica tecnologicamente avanzati. Così come non si guida più il camion in canottiera esibendo i muscoli, ma portando con sé il "set" delle connessioni digitali, non si fa più il meccanico con la tuta unta di grasso, ma con il camice bianco. "Dobbiamo cambiare l'approccio culturale della nostra società, dove si pensa spesso al mestiere di meccanico come ad un lavoro 'sporco' o meno dignitoso di quelli che si potrebbero ottenere con importanti titoli di studio, con i quali tuttavia, alla prova dei fatti, oggi non si possono tristemente avere garanzie di adeguata occupazione - ha aggiunto Fenoglio - . Il settore post-vendita dei veicoli industriali non cerca 'manovalanza', ma giovani tecnici scolarizzati e specializzati, ragazzi e ragazze che siano preparati ad interagire in futuro con i più moderni sistemi che equipaggiano i mezzi di trasporto, visto che si pensa ormai in termini di guida autonoma". Durante la mattinata di lavori, i rappresentanti delle case associate all'Unrae presenti all'evento hanno affrontato temi riguardanti le opportunità di lavoro presso le reti ufficiali, dove sempre più alta è l'attenzione per l'innovazione tecnologica dei veicoli industriali, la formazione e gli standard qualitativi. Per dare subito un'opportunità concreta ai presenti, l'Unrae ha chiesto in tempo reale con un questionario on line di candidarsi direttamente con le proprie Aziende associate e sono state raccolte nel corso dell'evento numerose adesioni.