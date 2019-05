Top sicurezza per Audi, Lexus, Mazda, Renault, Toyota e VW

Nella terza tornata 2019 di test per la sicurezza, l'ente indipendente EuroNCAP ha giudicato sette modelli di costruttori europei e giapponesi, valutandoli con 5 stelle, il massimo. Si tratta dell'elettrica a trazione integrale Audi e-tron, del crossover ibrido a quattro ruote motrici Lexus UX, della family-car compatta Mazda 3, della cittadina Renault Clio, della compatta ibrida Toyota Corolla, del Suv ibrido medio Toyota Rav4 e del B-Suv T-Cross della Volkswagen.



Nel dettaglio dei singoli modelli valutati, quello della Casa dei Quattro anelli ha conquistato il massimo punteggio per la protezione degli occupanti nella prova dell'urto contro la barriera laterale; sono state riscontrate lievi criticità per la protezione del torace nell'urto contro il palo; scarsa protezione per il bacino e la testa del pedone investito; buono il funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida, anche nei confronti delle utenze vulnerabili (pedoni e ciclisti).



Lexus UX ha raggiunto l'eccellenza in entrambe le prove di urto laterale contro la barriera e contro il palo; ottimi i punteggi per il sistema di frenata automatica; qualche criticità, in alcune situazioni, per il sistema di mantenimento della corsia (Keep Lane Assist).



La Mazda 3 ha ottenuto il massimo punteggio complessivo a pari merito con la VW T-Cross con ottime le performance in quasi tutte le prove e alti punteggi nella protezione degli occupanti; giudicato positivamente il sistema di frenata automatica, buona la protezione dei pedoni, adeguata quella per i ciclisti; lievi criticità riscontrate per il sistema Keep Lane Assist.



La Renault Clio ha centrato il massimo punteggio nella protezione dei bambini a bordo; buoni i comportamenti in tutte le altre prove, così come il sistema di frenata automatico; criticità nelle situazioni più severe per il sistema di mantenimento della corsia.



La Toyota Corolla ha conquistato l'eccellenza nella protezione dei pedoni e dei ciclisti, adeguata sia in caso di urto che per il buon funzionamento del sistema automatico di frenata; qualche criticità per la pressione di 'gonfiaggio' dell'air-bag lato conducente e per il sistema di mantenimento di corsia.



Per la Toyota Rav4 da segnalare una nota di merito per il freno automatico di emergenza (AEB) in ambito urbano; lievi criticità negli airbag laterali a tendina, che non si sono dispiegati bene durante i test degli urti laterali contro la barriera e il palo.



Infine, la Volkswagen T-Cross, ha raggiunto il massimo punteggio per i sistemi di assistenza alle guida; sempre adeguato il sistema di frenatura automatica in tutte le situazioni, anche nella salvaguardia di pedoni e ciclisti; piccole criticità solo nella protezione della tibia del conducente in caso di urto frontale.



L'ACI è uno dei soci del consorzio Euro NCAP. Nel commentare i risultati, Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobil Club italiano ha detto: ''Benché i 7 modelli di veicoli testati fossero nella configurazione di equipaggiamento standard, tutti erano dotati di sistemi ADAS e del sistema di frenatura automatica per il riconoscimento di pedoni e ciclisti. Questi eccellenti risultati premiano lo sforzo dei costruttori di investire sulla sicurezza, con evidenti benefici per gli utenti vulnerabili''.