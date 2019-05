DR, Biagio Izzo testimonial per lancio nuova DR0

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - DR sceglie un testimonial italiano per il lancio della nuova DR0. Si tratta dell'attore partenopeo Biagio Izzo che è protagonista di uno spot televisivo, assieme ad una DR0 animata, un po' alla 'Herbie il maggiolino tutto matto'. Biagio e la DR0 discutono, hanno uno 'scontro', ma poi alla fine fanno pace in un balletto disco decisamente esilarante. La campagna pubblicitaria prevede la programmazione, a partire da domani sulle principali reti televisive e social oltre che spot radiofonici, on air dalla metà di giugno.



Prosegue il connubio tra DR e Dinamo, società di produzione che aveva già curato la realizzazione dello spot della DR6, con Alena Seredova. Questa volta la regia è stata affidata a Stefano Pedretti.(ANSA).