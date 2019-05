Auto: officina delle meccaniche donne a Autopromotec

Un'officina di tutte donne, dalla titolare alle due meccaniche, fino alle due magazziniere, parteciperà per la prima volta all'Autopromotec, biennale internazionale delle attrezzature e del postvendita automobilistico, in corso fino al 26 maggio alla Fiera di Bologna.

L'officina di famiglia a Fiano Romano, 'Ormia', gestita da Alessandra Lucaroni, è nota nell'ambiente per essere l'officina delle donne. "È stata fondata da mio padre - spiega la titolare - che mi ha trasmesso l'amore per la meccanica e ora per me è una grande soddisfazione. Non è facile abbattere certi muri, certi pregiudizi, tuttavia siamo state brave a farci valere e apprezzare. Lo scorso anno abbiamo assunto un meccanico donna, un mese fa abbiamo assunto un'altra e in squadra ci sono anche due magazziniere che masticano meccanica ogni giorno. Quando sono arrivate, tutti le guardavano come fossero aliene, ma oggi sono una colonna portante dell'officina e questa è la nostra più grande vittoria. Farcela in questo lavoro non significa omologarsi agli uomini, anzi dobbiamo rivendicare con forza la nostra diversità, che è un valore aggiunto".