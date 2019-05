Toyota, scuola tecnici T-TEP: vince studente Ipsia Napoli

La scuola T-TEP (Toyota Technical Education Program) di Napoli, istituto Ipsia 'Pagano-Bernini' vince il tredicesimo T-TEP Skills Contest italiano, in una competizione caratterizzata da una prova teorica e quattro prove tecniche, su autovetture messe a disposizione dal Concessionario Toyota Funari di Agnano. I protagonisti della competizione sono stati 15 studenti delle IV e V classi, che si sono impegnati in una gara di 2 giorni, caratterizzata da prove sui principali elementi delle tecniche di autoriparazione su autovetture messe a disposizione dalla Concessionaria Toyota Funari di Agnano. Al termine della gara, la commissione tecnica ha decretato la scuola vincitrice di questa edizione, sulla base dei risultati complessivi delle 5 prove.



Lo studente vincitore è Andrea Esposito che è arrivato primo in classifica con una performance complessiva del 81,3%, distinguendosi in particolare nelle prove di tagliando di manutenzione dei 30.000 km e di meccanica cambio, oltre che nell'utilizzo del sistema tecnico informatico. Seguono al 2° posto Federico Ceron, dell'Istituto 'E.



Ferrari' di Monza e al 3° posto Matteo Monaco dell'Istituto 'Di Marzio-Michetti' di Pescara.



Questa tredicesima edizione ha rappresentato anche un'occasione di confronto tra i responsabili di Toyota Motor Italia, i dirigenti scolastici e i coordinatori del Programma T-TEP delle scuole, con l'obiettivo di definire le linee guida del Progetto T-TEP 2.0, per rinnovarne i contenuti in linea con le nuove competenze richieste nel settore automotive, che sta vivendo una fase di innovazione importante, e rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro.