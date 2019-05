Da Suzuki preventivi online per i tagliandi di manutenzione

Dall'inizio di maggio i clienti di Suzuki Italia possono richiedere online sul sito del Costruttore nipponico i preventivi per la manutenzione periodica dei propri veicoli, anche con specifiche personalizzate. Il nuovo servizio garantisce trasparenza per quello che riguarda i costi di gestione dell'auto e permette una valutazione comparata delle effettive spese da sostenere.



Al preventivatore si accede in maniera semplice e immediata, dal sito auto.suzuki.it, cliccando sulla voce 'manutenzione'.



Una volta indicato il modello e il tipo di tagliando, prima di ottenere un prospetto con i costi andrà selezionato il punto di assistenza preferito, in cui si intende far svolgere gli interventi. La cifra che viene indicata è comprensiva della manodopera, dell'olio e dell'Iva e riporta il dettaglio del prezzo dei ricambi necessari, del tempario dei singoli interventi, con relativa tariffa, e l'elenco di tutte le altre operazioni programmate, come da tabella inclusa nel manuale di 'Uso e manutenzione' del veicolo. "Sono, invece, esclusi dal computo - chiariscono dalla Filiale - le spese inerenti eventuali materiali soggetti a usura, quali per esempio la batteria e le pastiglie dei freni, o quelle imputabili a ulteriori interventi necessari o richiesti espressamente dal cliente". Il documento riepilogativo viene fornito in formato scaricabile sul computer e stampabile.



"Trasparenza e dedizione al cliente - sottolineano dalla sede italiana della Casa di Hamamatsu - sono, da sempre, due elementi cardine della politica commerciale di Suzuki, sia nella fase di vendita sia in quella, ancor più delicata, di post-vendita.



L'impegno nei confronti del customer care è riconosciuta anche dai consumatori: non è un caso che la fedeltà al marchio sia particolarmente elevata e che il 92,6% delle vetture sia acquistato da privati, i quali sono sempre molto attenti al contenimento dei costi di gestione e alla qualità del servizio".



Dalla Filiale ricordano, infine, che in caso di tagliando di un veicoli dal terzo all'ottavo anno di età viene offerto un anno di assistenza stradale gratuita Road Assistance.