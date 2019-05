A Gabriele Allievi Bosch Italia Premio Barsanti & Matteucci

La Robert Bosch, il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi, è stata insignita - nella persona di Gabriele Allievi, amministratore delegato di Bosch Italia - è stata insignita del Premio Internazionale Barsanti & Matteucci. Giunto alla sua 20esima edizione, questo prestigioso riconoscimento è stato istituito per ricordare gli inventori del motore a scoppio Eugenio Barsanti e Felice Matteucci e premia ogni anno chi si distingue nel campo dell'ingegneria automobilistica.



Promosso dal Comune di Pietrasanta, dal Rotary Club Viareggio Versilia e con il patrocinio dell'Università di Pisa, il premio vuole essere un riconoscimento per quanti continuano a sviluppare i mezzi a motore confrontandosi con le nuove sfide di consumi energetici e dell'inquinamento e per coloro che hanno reso famoso il mezzo a motore con la loro eccellenza nella tecnica, nell'industria, nel motorsport per l'importanza dei loro viaggi di esplorazione e scoperta.



Valorizzazione della cultura scientifica e della capacità di innovazione tecnologica, dunque, le principali motivazioni alla base dell'assegnazione del premio:''Robert Bosch - ricordano gli organizzatori del premio - non sono solamente l'uomo e poi l'azienda che hanno realizzato per i mezzi a motore l'accensione a magnete, la candela, la pompa ad alta pressione per motori diesel e l'elettronica di gestione e controllo del motore, ma anche quello che l'ha trasformata in una fondazione di pubblica utilità che investe ogni anno nella ricerca e nello sviluppo quasi il 10% del suo fatturato mondiale. Attraverso le sue innovazioni, Bosch ha contribuito - e contribuisce - allo sviluppo di tutte le tipologie di mezzi di trasporto fornendo prodotti e servizi innovativi. In quest'ottica, l'azienda persegue la sua visione di una mobilità a zero incidenti, stress ed emissioni, investendo nella ricerca e nel progresso della tecnica nel campo dell'automazione, della connettività e dell'elettrificazione''. A ritirare il premio, durante la cerimonia organizzata nel Chiostro di Sant'Agostino a Pietrasanta, è stato lo stesso amministratore delegato di Bosch Italia, Gabriele Allievi: ''Sono onorato di ricevere questo riconoscimento. Da più di 130 anni Bosch promuove il suo impegno attraverso tecnologie e innovazioni all'avanguardia. Siamo orgogliosi di portare avanti con successo l'impegno di Robert Bosch ed è - ribadisce Allievi - tra gli obiettivi primari creare soluzioni tecnologiche finalizzate al raggiungimento di una nuova era della mobilità con zero incidenti, zero stress e zero emissioni''.