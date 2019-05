Ruoli digitali aftermarket, convegno Anfia ad Autopromotec

Un mercato che continua a crescere in Italia quello che riguarda i ricambi automotive, al centro del prossimo Autopromotec, la rassegna internazionale delle attrezzature e del post-vendita automobilistico in programma a Bologna Fiere dal 22 al 26 maggio. Anfia sarà presente al padiglione 18 (stand A70 per la sezione aftermarket) assieme alla Guardia di Finanza, partner nelle attività di contrasto alla contraffazione dei ricambi auto. Previste per l'occasione delle sessioni tecnico-formative dedicate agli operatori del mondo della riparazione per presentare le principali innovazioni relative a componenti o sistemi dell'autoveicolo. Tra le sessioni programmate anche una sul tema 'Officina 4.0: vantaggi, criticità e prospettive delle tecnologie digitali a supporto dei servizi' a cura della Sezione Automotive dell'Asap Service Management Forum, community per la ricerca, la formazione, il networking e il trasferimento di soluzioni nell'ambito del sistema prodotto-servizio; mentre per il 23 maggio, insieme a MotorK, ci sarà spazio per il convegno 'Competenze e ruoli digitali per le aziende dell'aftermarket', incentrato sugli skills del marketing digitale e della gestione dei canali digitali da parte delle aziende attive nel comparto della ricambistica auto. Attualmente la sezione Anfia-Aftermarket conta in totale 62 aziende associate. Secondo i dati del Barometro Aftermarket - rilevazione statistica interna al Gruppo Componenti ANFIA che fornisce un trend indicativo dell'andamento del mercato dei ricambi automotive su base mensile - il fatturato aftermarket registra un incremento dello 0,8% nel 2018 rispetto all'anno precedente, che era risultato in calo dell'1%.



Ad un primo trimestre allineato a gennaio-marzo 2017 (+0,04%), ha fatto seguito un secondo trimestre in crescita (+4,6%), mentre nella seconda parte dell'anno si sono susseguiti un terzo trimestre in calo del 3,8% e un quarto trimestre nuovamente positivo (+2,5%).



Guardando all'andamento delle singole famiglie prodotto, quattro su cinque presentano un trend positivo. All'incremento a due cifre dei componenti di carrozzeria e abitacolo (+14,5%), che nel 2017 erano rimasti sostanzialmente stabili (+0,05%), fanno seguito i rialzi dei componenti elettrici ed elettronici (+5,6%), che avevano registrato la contrazione maggiore l'anno precedente (-7,5%), dei materiali di consumo (+3,3%) e dei componenti undercar (+1,8%), che avevano chiuso il 2017 in lieve flessione (-0,9% e -0,1% rispettivamente). La sola famiglia con segno negativo nel 2018 è quella dei componenti motore (-7,9%), che peggiora la sua performance rispetto al 2017 (quando aveva chiuso a -0,2%).



In particolare, l'incremento a due cifre registrato dalla famiglia dei componenti di carrozzeria ed abitacolo può ricollegarsi al fatto che il rinnovo del parco circolante italiano procede con lentezza.



Guardando alla famiglia dei componenti elettrici ed elettronici, c'è da dire che il ruolo sempre più centrale dell'elettronica e della telematica ha incrementato la vendita di ricambi di questo tipo e gli interventi di manutenzione e riparazione su tipologie di componenti sempre più complesse. Il decremento del fatturato inerente i componenti motore, invece, può essere ricondotto, in termini generali, al fatto che il sempre più elevato livello di qualità dei componenti della vettura, ne garantisce un allungamento della vita media.