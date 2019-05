Share Now, 200 nuove smart cabrio nella flotta italiana

Share Now introduce 200 smart fortwo cabrio nella flotta italiana: gli esemplari saranno resi disponibili per i 640.000 clienti attivi nel Bel Paese. Dopo l'apprezzamento riscosso dai veicoli decappottabili presenti nella flotta di car2go a Roma e in quella di Drive Now a Milano, Share Now ha, infatti, deciso di soddisfare la richiesta degli utenti che amano unire la praticità del servizio ad un'esperienza di guida più libera, introducendo 65 smart fortwo cabrio sia a Milano che a Roma, 50 a Torino e 20 a Firenze. In questo modo, la flotta italiana di Share Now sale a quota 3.000 veicoli, facendo dell'Italia il Paese che, dopo la Germania, ha il maggior numero di vetture in condivisione in Europa.

La tariffa varia dai 24 ai 34 centesimi al minuto, a seconda del luogo e del momento in cui ha inizio il noleggio. Oltre al prezzo base, vi è la possibilità di estendere il noleggio acquistando, tramite app, pacchetti da 2, 4, 6, 24 e 48 ore consecutive. Le nuove vetture saranno visibili sia sull'app di car2go, che su quella di Drive Now, dove sarà possibile trovare e distinguere tutti i modelli disponibili nella flotta italiana di Share Now.