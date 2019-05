Hyundai e Rimac insieme per sviluppo di prototipi elettrici

Hyundai Motor Group e Rimac Automobili hanno annunciato una partnership per consolidare gli sforzi del gruppo alla guida dello sviluppo di veicoli elettrificati e ad alte prestazioni. Con la nuova partnership, Hyundai Motor Company e Kia Motors Corporation investiranno in Rimac rispettivamente 64 e 16 milioni di euro, per un investimento complessivo di 80 milioni di euro. Le aziende lavoreranno a stretto contatto nello sviluppo di prototipi come una versione elettrica del concept sportivo di Hyundai N e un veicolo elettrico a celle a combustibile di idrogeno - con l'intento di introdurli sul mercato in futuro.



Rimac è stata fondata nel 2009 da Mate Rimac in un garage in Croazia, con l'intento di creare l'auto sportiva del ventunesimo secolo. Da quel momento, l'azienda è cresciuta rapidamente diventando una potenza tecnologica, con esperienza che varia dai powertrain elettrici ad alte prestazioni fino a diverse tecnologie di controllo e sistemi di batterie.



Hyundai Motor Group farà leva sulla partnership per sfruttare le proprie abilità in Ricerca e Sviluppo proseguendo con il proprio piano di elettrificazione, che include il lancio di 44 modelli a zero o basse emissioni entro il 2025. Allo stesso tempo il brand N di Hyundai, dedicato ai veicoli ad elevate prestazioni, ha introdotto dal 2015 modelli di successo come i30 N e Veloster N.