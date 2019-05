Germania: arriva drone a cinque posti, 'Flixbus per cieli'

Un taxi che vola: Lilium, start up di Monaco di Baviera presenta il prototipo di quello che, secondo l'investitore Frank Thelen ha quello che serve per essere un veicolo di trasporto di massa. Un velivolo a cinque posti, un drone taxi da una tonnellata e mezzo che, con i suoi 36 motori completamente elettrico, consente un'autonomia di 300 chilometri ad una velocità massima di 300 km all'ora e che ha effettuato agli inizi di maggio con successo il primo volo. Un velivolo che di fatto "galleggia" in aria e che ha manifestato ottime qualità di maneggevolezza: ora il problema è passare alla produzione in serie. Al momento i produttori hanno a disposizione oltre 100 milioni di euro, che sono stati messi loro a disposizione dal gruppo cinese Tencent e da altri investitori che vorrebbero farlo diventare più che il jet per i ricchi, il Flixbus per i cieli".