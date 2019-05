Automotive Dealer Day, premi a Ford e Autostas

Nella giornata conclusiva dell'Automotive Dealer Day di Verona sono stati assegnati il premio alla casa ideale per i concessionari di veicoli commerciali e il riconoscimento al "Best Digital Dealer": l'Internet Sales Award.



Il primo, per il quinto anno di fila, è andato a Ford.



L'edizione 2019 di Dealerstat Veicoli commerciali ha preso in esame le risposte del 55% dei dealer italiani su 10 marchi della categoria. In una scala da 1 a 5, Ford ottiene un punteggio di 3,56, tallonata da Mercedes (3,52) e seguita da Volkswagen (3,37), contro una media generale in leggera crescita ma ancora di poco sopra la sufficienza (3,12). Secondo i concessionari, in generale sono il prodotto (3,56 la valutazione media), i servizi aggiuntivi e i training le aree gestionali che riscuotono maggior apprezzamento, al contrario di standard (2,78), politiche di marketing e di remunerazione, che evidenziano le maggiori criticità.



Alla fiorentina Autosas S.p.A., invece, l'Internet Sales Award, il riconoscimento al "Best Digital Dealer" organizzato da Autoscout24 in collaborazione con Quintegia, assegnato oggi nella giornata conclusiva dell'Automotive Dealer Day in corso a Veronafiere. A valere il gradino più del podio, l'iniziativa "Active Weekend", un piano di comunicazione per l'arrivo di Focus Active che, tra sabato 23 e domenica 24 marzo, ha coinvolto i potenziali clienti su tutti i canali digitali della concessionaria: a partire dal sito internet per proseguire sui social network, ma anche con azioni di direct mailing marketing e attraverso Google Adwords con 3 gruppi di annunci. La campagna digital è stata poi rafforzata con gli spot radiofonici e sui quotidiani locali.