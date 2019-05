Pirelli: celebra 25 anni di 'Power is nothing without control'

Da un quarto di secolo il claim "La potenza è nulla senza il controllo" accompagna Pirelli nel mondo. Una campagna di successo lanciata nel 1994 con l'immagine di Carl Lewis nella posizione del velocista ai blocchi di partenza che indossa scarpette rosse con tacchi a spillo. Al pay off "Power is nothing without control" Pirelli dedica l'Annual report 2018, arricchendo il Bilancio con i racconti di tre scrittori internazionali, un video e immagini fotografiche.

"Il claim della Pirelli è un po' il claim di cosa è la vita perché in fondo siamo tutti proiettati in avanti verso il continuo progresso, che è l'obiettivo dell'uomo. Ma se questo progresso non avviene con un controllo adeguato, sappiamo quali disastri possano succedere", afferma il Ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera. Dal 2010 a oggi, gli Annual Report di Pirelli sono stati trasformati, grazie al contributo di personalità del mondo dell'arte e della cultura a livello internazionale, da "semplici" bilanci a strumenti di comunicazione che raccontano con forme alternative un anno di storia aziendale. "Pirelli ha un rapporto storico con la cultura, quindi, che il Bilancio contenga una riflessione o una visione del mondo da un'altra angolazione, ci é parso in linea con la storia e con il futuro dell' azienda", spiega Tronchetti.

Sfogliando l'Annual report 2018, accanto alla presentazione del bilancio, si trovano gli scritti di tre autori, Adam Greenfield, Lisa Halliday e J.R. Moehringer, i quali, propongono una personale rappresentazione della potenza e del controllo all'interno di mondi appartenenti anche a Pirelli: la tecnologia, lo sport e la cultura. L'edizione cartacea é arricchita anche da una galleria di immagini fotografiche al suo interno e da un video (a parte), realizzato da Young&Rubicam, la stessa agenzia che 25 anni fa ideò la campagna con Carl Lewis.