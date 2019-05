Ad Autostar premio innovazione gestionale al Dealer Day

Una tecnologia dominante e centralizzata per snellire l'attività aziendale e garantire uno sviluppo rapido e autonomo. È questa l'intuizione alla base del "modello Autostar", il piano di digital transformation che è valso al gruppo il Premio per l'Innovazione gestionale 2019; riservato al dealer che più si è distinto per innovatività nella gestione della propria azienda, è stato consegnato oggi nella sessione "Business Remix" all'Automotive Dealer Day, in corso a Verona.



Il percorso, iniziato con l'introduzione di soluzioni digitali per la gestione delle attività aziendali, oggi punta all'ottimizzazione e all'automatizzazione delle attività e a servizi personalizzati sulle esigenze dei clienti, grazie alla piattaforma di Customer Relationship Management "SalesForce".