Peugeot rinnova accordo con Internazionali BNL Tennis Roma

Peugeot rinnova il legame con il tennis italiano e in particolare con gli Internazionali BNL d'Italia, quest'anno in programma al Foro Italico fino al 19 maggio. Per celebrare questo connubio, la casa del Leone ha organizzato un evento alla Terrazza Rinascente di Roma al quale hanno preso parte numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport tra cui Giovanni Malagò presidente del Coni, oltre al testimonial del brand, Stefano Accorsi, il marchio ha voluto sottolineare il proprio impegno nella transizione energetica, ossia il passaggio all'elettrificazione della propria gamma, sintetizzato dal logo Unboring The Future.



A fare gli onori di casa, lanuova 508 SW, presente a Roma in anteprima nazionale. Come la versione fastback, anche questo modello rivoluziona il concetto di station wagon alto di gamma grazie al suo stile innovativo, alla tecnologia d'avanguardia e all'esperienza di guida unica assicurata dal rivoluzionario Peugeot i-Cockpit.