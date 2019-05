Ladro ruba auto con aiuto passanti ignari, arrestato

Tenta di rubare un'auto (una Fiat 600) parcheggiata nel centro cittadino di Marsala, ma non riuscendo ad avviare il motore chiede a due giovani che stavano passando in quel momento di aiutarlo spingendo il mezzo.

I due passanti, non sapendo che si trattava di un tentativo di furto, lo hanno aiutato. Nel frattempo, un residente che aveva intuito cosa stava accadendo ha telefonato subito ai carabinieri, che arrivati poco dopo hanno bloccato e arrestato il protagonista della vicenda. E cioè il 29enne pregiudicato marsalese Giuseppe Colletti. Di stucco sono rimasti i due giovani che, inconsapevolmente, lo stavano aiutando a rubare l'auto. Per loro, nessuna conseguenza penale. Colletti, invece, dopo la convalida dell'arresto in Tribunale, a Marsala, è stato portato nel carcere di Trapani.