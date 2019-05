Car Design Award, i progetti finalisti del 2019

Automobili Pininfarina Battista , Citroen, Ferrari F8 Tributo, Land Rover Rr Evoque; Mazda 3, Peugeot 208, Polestar 2, Porsche 911, Renault Clio e Suzuki Jimmy: sono queste le vetture di serie finaliste dell'edizione 2019 del Car Design Award, nato nel 1984 e rilanciato nel 2016 dopo una pausa di circa due decenni. La cerimonia di premiazione dei vincitori del premio, organizzato dalla rivista Auto&Design in collaborazione con Brembo, si terrà il 19 giugno prossimo in occasione della giornata di apertura del Salone dell'Auto Torino Parco Valentino 2019.

Nella categoria concept car sono finaliste: Alfa Romeo Tonale, Aston Martin Vanquish Vision, Audi PB18 e-tron, Audi Q4 e-tron, Citroën Ami One, Fiat Centoventi, Mercedes-Benz Eq Silver Arrow, Peugeot E-Legend, Rivian R1S e Skoda Vision IV.