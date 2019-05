Il Motor Valley Fest porta un paddock Ferrari in città

Tra gli eventi in programma al Motor Valley Fest di Modena, grande attesa per le Ferrari di F1, Ferrari XX e Ferrari Challenge al Parco Novi Sad dove, sabato 18 maggio dalle 14.30, viene allestito il grande Paddock del Cavallino Rampante. E per provare il brivido delle piste da corsa, al Motor Sim Show - Villaggio simulatori in Piazza Sant'Agostino è possibile cimentarsi a bordo di simulatori virtuali di F1, supercar e rally per divertirsi e vivere esperienze adrenaliniche. Domenica 19 maggio è prevista anche una parata con le auto dei Club di collezionisti e appassionati che percorrono la Via Emilia, un vero e proprio serpentone, lungo 2 km, che arriva nel centro di Modena.