Al Motor Valley Fest anche il campionato di guida autonoma

Nell'ambito del Motor Valley Fest di Modena, il pillar 'Innovation & Talents', con sede nel Laboratorio Aperto (Ex Centrale Aem), coinvolge le più grandi aziende del settore, ben 35 startup selezionate fra le migliori sul territorio nazionale e internazionale e numerose università italiane, al fine, "di coltivare un fertile ambiente di scambio di idee di business all'avanguardia. Un'occasione imperdibile per i giovani talenti, grazie ai numerosi talk introdotti da importanti aziende del settore come Hpe Coxa, Dallara, Ducati, Bosch, Lamborghini, Accenture, Continental e Pirelli". Il secondo pillar dell'evento, ovvero 'Expo' permette ad appassionati e curiosi di immergersi nel centro della città di Modena per ammirare modelli all'avanguardia e gioielli senza tempo della tradizione automobilistica italiana. Esposizioni come quella del Museo Alfa Romeo e del Museo Stanguellini, oltre alle imperdibili mostre del Museo Enzo Ferrari dedicata ai 'capolavori senza tempo' del cavallino rampante, e al Museo Ferrari di Maranello, dedicata ai 90 anni della Scuderia, e l'apertura per tutta la durata della manifestazione dello Showroom Maserati e della mostra 'Maserati: A Century of victories'. Infine ad animare l'Autodromo di Modena è il pillar 'Adrenalina' che coinvolge i visitatori nel mondo delle auto da corsa con entusiasmanti dimostrazioni, test drive, hot lap con l'evento Motor1Days, il 'parco divertimenti' della Motor Valley, in calendario nel week end del 18 maggio e 19 maggio. L'Autodromo ospita, tra gli altri eventi, la tappa italiana della Season Alpha di Roborace, il primo campionato al mondo di auto a guida autonoma, Roborace si esibisce per il pubblico sabato 18 e domenica 19 maggio. E nella pista allestita all'esterno del Palamolza, i piccoli campioni di domani possono sperimentare l'emozione di salire a bordo di go kart elettrici per bambini, con corsi di guida sicura.