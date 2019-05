Mazda,a Salone Valentino raduno MX-5 per celebrare i 30 anni

Il prossimo 22 giugno, a margine del Salone del Valentino, Mazda festeggerà il compleanno della MX-5, roadster tra le più amate al mondo, con un raduno al Parco Dora di Torino e una parata nel centro del capoluogo piemontese, che vedrà sfilare in anteprima nazionale la versione in edizione celebrativa dei 30 anni della MX-5, insieme ai numerosi modelli delle quattro generazioni che giungeranno a Torino da tutta Italia ed Europa.



La Mazda MX-5 30th Anniversary Edition, esclusiva versione limitata in soli 3.000 esemplari numerati a livello mondiale, tutti con motorizzazione 2.0L Skyactiv-G da 184 CV associata al cambio manuale a 6 rapporti, è disponibile sia in versione soft top sia RF con tettuccio rigido, e si contraddistingue per l'aggressiva tonalità Racing Orange della carrozzeria, i cerchi in lega forgiati Rays (Rays ZE40 RS30) di colore nero, il badge numerato e le pinze dei freni anteriori Brembo e posteriori Nissin nello stesso colore Racing Orange.



Insieme alla MX-5 30th Anniversary, protagonisti dell'evento saranno due personaggi importanti della storia passata e recente dell'icona Mazda: Tom Matano, designer e parte del team di designer e ingegneri che crearono nel 1989 la prima Mazda MX-5, e l'ingegnere Nobuhiro Yamamoto, che alla MX-5 ha dedicato oltre 20 anni della sua vita professionale, curando, in qualità di Programme Manager, lo sviluppo della quarta e ultima generazione della roadster giapponese. Il raduno si concluderà con una parata nel centro della città di Torino che vedrà sfilare attraversando le strade della città sabauda le quattro generazioni della iconica roadster Mazda.