Polstrada smaschera scambio persona per esame della patente

È accusato di essersi sostituito ad un candidato all'esame per la patente (che comunque non ha superato) presso la motorizzazione di Terni, esibendo la carta d'identità e il permesso di soggiorno di un nigeriano ventisettenne residente in provincia, entrambi falsificati: per questo un trentunenne originario del Ghana è stato arrestato (e poi rimesso in libertà dopo la convalida) dalla polizia stradale nell'ambito di un'indagine che ha coinvolto anche altre sezioni della polstrada.

L'uomo era tenuto sotto osservazione e al termine della prova è stato bloccato dagli agenti insieme ad un altro straniero, poi risultato il nigeriano. Alla richiesta dei documenti, mentre quest'ultimo ha fornito i dati personali, il ghanese si è dato alla fuga ma è stato bloccato. Una volta in questura, il nigeriano, incensurato, è stato rilasciato. L'altro straniero è risultato invece già noto alle forze di polizia in quanto ritenuto dedito a sostituirsi ai reali candidati degli esami della patente in varie città italiane.