Le iniziative Fiat e Lancia per la Festa della Mamma

In occasione del 12 maggio, Festa della Mamma, i marchi del Gruppo FCA hanno varato alcune iniziative che intendono celebrare questa figura e sottolineare l'importanza sociale del ruolo delle madri. Oltre alla possibilità di guidare per un giorno intero una Fiat 500L in modo da testare la sua funzionalità in tutte le varie situazioni tipiche di chi ha figli, le mamme che decideranno di acquistare questo modello alle condizioni promozionali avranno incluso gratuitamente il primo tagliando. La proposta integra un'offerta unica e valida per il mese di maggio: la gamma 500L può essere acquistata a partire da 12.700 euro, con uno sconto di 1.000 euro sulla pronta consegna. FCA ha riservato a questa promozione vetture già complete di tutto (Climatizzatore, Radio 5 pollici Touch con Bluetooth, Cruise Control) e che, nel caso delle versioni 120, include anche fino a 6 mesi di Apple Music in omaggio. Fiat dedica alle mamme anche un inedito filmato - ideato da Leo Burnett con la regia di Xavier Mairesse per la casa di produzione Mercurio Cinematografica - centrato sul concetto di maternità, espresso dal volo della cicogna che, come da tradizione, porta un bambino davanti alla porta della sua nuova casa. Mentre il piccolo inizia a piangere, la cicogna si accorge che nell'abitazione di fronte è posteggiata una Fiat 500L. Così decide di riprendere il volo spostando il neonato, ora felice e sorridente, vicino alla 500L. Il claim ringrazia tutte le mamme, grazie alle quali è possibile intraprendere il viaggio della vita, raccontato qui con ironia e dolcezza. Una dedica alle mamme non poteva non arrivare anche da Lancia, che con Ypsilon si conferma il brand più amato dalle donne italiane. In occasione della festa, Lancia ha realizzato un video ideato da FAB/La Fabbrica Creativa, e prodotto da Fargo Film per celebrare questa giornata così speciale. Il filmato sarà pubblicato sui canali social del brand. Come raccontato nel video, Lancia ha invitato alcune mamme a un casting per la sua nuova pubblicità. E mentre le donne erano in attesa del provino, sono stati intervistati i loro figli. I bambini hanno avuto dunque la possibilità di raccontare, ognuno a modo suo, i pregi e i difetti delle loro mamme, mostrando, qualcuno con maggiore timidezza, qualcuno con eccessiva vivacità, ma sempre con grande tenerezza, che per un figlio nessuna donna è più bella della propria mamma. I bambini conoscono tutti i difetti delle loro mamme, ma sono anche quelli a cui importa meno. In questo caso, quindi, Lancia non ha selezionato semplicemente la donna più bella. La scelta è invece caduta sul bambino che ha saputo parlare della propria mamma con più dolcezza e spontaneità. È un modo elegante e delicato per dare un messaggio importante a tutte le donne: per Lancia la bellezza non è soltanto un fatto estetico, ma ogni donna è bellissima in modo unico e speciale. Lancia dedica a tutte le donne la nuova serie speciale Ypsilon Black and Noir che evolve nel segno di un'eleganza ancora più distintiva. Questa fashion city car potrà essere ammirata in occasione dei Porte aperte nei weekend dell'11 e 12; 18 e 19; 25 e 26 maggio. La gamma Lancia Ypsilon parte da 9.100 euro con finanziamento.