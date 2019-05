Mazda chiude anno fiscale superando 1,5 milioni di consegne

Mazda Motor Corporation ha chiuso l'anno fiscale, conclusosi il 31 marzo 2019 con un totale di 1.561.000 unità vendute in tutto il mondo. A segnare il maggiore incremento su base annua è stato di nuovo il sud-est asiatico (ASEAN) che, con un aumento del 18%, è arrivato a 137.000 unità totali. Anche il mercato nazionale giapponese ha contribuito alla crescita con un incremento del 2% nelle vendite, salite a 215.000 unità. In Europa sono state consegnate 270.000 vetture Mazda, con la CX‐5 come modello più venduto. In Spagna le vendite sono salite del 5% arrivando a 21.000 unità, mentre la crescita nel Regno Unito è stata dell'1% con 39.000 vetture. Nel Nord America sono state vendute 421.000 unità, mentre in Cina si è arrivati a 247.000 esemplari. I risultati commerciali di Mazda nell'anno fiscale hanno portato a un fatturato di 3.564,7 miliardi di yen (27,8 miliardi di euro), con un profitto operativo di 83,0 miliardi di yen (648,4 milioni) e un utile netto pari a 63,5 miliardi di yen (496,1 milioni di euro), superando per entrambi i valori le previsioni annunciate a febbraio. Gli azionisti Mazda riceveranno un dividendo annuale di 35 yen per azione. Monitorando costantemente da vicino l'andamento dell'attività, per l'anno fiscale che si concluderà il 31 marzo 2020, Mazda prevede un volume globale di vendite pari a 1.618.000 unità e un profitto operativo di 110 miliardi di yen(873,0 milioni di euro)e un utile netto di 80 miliardi di yen (634,9 milioni di euro). Mazda prevede inoltre una crescita delle vendite globali a circa 1,8 milioni di veicoli entro la fine dell'anno fiscale di marzo 2025. In questo periodo, Mazda stima anche di aumentare i ricavi così come sia la redditività sia il patrimonio netto per mantenere una posizione finanziaria positiva e portare la percentuale del rapporto fra dividendi distribuiti e utile netto ad un livello sostenibile del 30% o superiore.