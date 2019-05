Ubriaco demolisce con pala meccanica auto polizia francese

Come in una scena da videogioco, una vettura della polizia francese è stata demolita a colpi di pala meccanica da un ubriaco che, dopo aver fatto molti altri danni sulla sua strada, si è incastrato in un garage evidentemente troppo piccolo per la sua pala meccanica. E' accaduto nei pressi del villaggio francese di St Astier, in Dordogna. Un uomo, uscito di casa dopo una discussione e in evidente stato di ubriachezza, si è messo alla guida di una grossa pala gommata rubata nella fabbrica di calce di Saint-Astier dove era impiegato, e ha seminato il terrore nelle strade del villaggio. All'alt di una pattuglia, la risposta è stata immediata: usare la benna per demolire l'auto. I due gendarmi hanno fatto appena in tempo a gettarsi fuori dalla vettura e l'effetto (come testimoniano le foto della Gendarmerie) è stato disastroso. La corsa è continuata fino in una rimessa, dove la pala scaricatrice si è incastrata demolendo parzialmente l'edificio.