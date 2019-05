Le auto 'youngtimer' protagoniste a Verona Legend Cars

Le auto degli anni Ottanta saranno tra le grandi protagoniste della prima giornata di Verona Legend Cars, salone dedicato alle vetture storiche, in programma l'11 e il 12 maggio. I padiglioni della fiera della città scaligera ospiteranno, infatti, le macchine iscritte alla terza edizione del raduno 'Youngtimer', organizzato dall'omonima rivista dell'Editoriale Domus.

Le 'youngtimer' sono macchine di forte interesse per gli appassionati e i collezionisti che per le loro caratteristiche sono destinate ad acquistare valore quando diventeranno storiche, al compimento del trentesimo anno dalla produzione. Quelle ammesse al raduno veronese sono costruite tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Sei di queste saranno premiate nelle altrettante categorie previste in concorso. I riconoscimenti saranno riservati al miglior conservato, alla miglior sportiva (senza distinzione di tipo di carrozzeria), alla miglior auto da famiglia, all'auto che arriva da più lontano, alla vettura più rara. Ci sarà inoltre un riconoscimento speciale assegnato dal direttore della rivista.

"Le vetture iscritte - precisano da Youngtimer - faranno il loro ingresso in fiera a partire dalle dieci del mattino per schierarsi una accanto all'altra nel piazzale centrale, andando a formare uno straordinario Salone a cielo aperto. Nel corso della mattinata, ogni vettura verrà esaminata da una giuria di esperti della redazione che nel primo pomeriggio annuncerà i vincitori dei sei premi in palio. La cerimonia di consegna è prevista alle ore 16.00 presso lo Stand ACI".