Dovizioso wild card nel campionato DTM con una Audi

Andrea Dovizioso sarà l'ospite d'eccezione con Audi Sport nel Campionato DTM: nel fine settimana dell'8 e 9 giugno il pilota della Ducati scenderà dalla sua Desmosedici per salire nell'abitacolo di una Audi RS 5 DTM. Il vice-campione MotoGP 2017 e 2018 parteciperà infatti alle due gare del Campionato DTM in programma a Misano. "Amo le auto e mi sento fortunato ad avere questa opportunità di gareggiare con la Audi RS 5 DTM - ha commentato Dovizioso - Non è facile trovare il tempo per prepararsi ad una corsa come questa durante la stagione MotoGP, ma non vedo l'ora di competere in un campionato di così alto livello come il DTM. E per farmi trovare pronto ho fatto molta pratica al simulatore, prima di salire a bordo per la prima volta". Il pilota forlivese correrà nel team clienti WRT Audi Sport sostituendo Pietro Fittipaldi. Ieri ha avuto una prima presa di contatto con la Audi RS 5 DTM all'Audi Competence Center Motorsport di Neuburg.