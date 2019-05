Alfa Romeo Giulia QV entra nella flotta premium di Hertz

Con l'entrata nella flotta 'premium' di Hertz dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde le trasferte di lavoro o di piacere possono trasformarsi in un'occasione di divertimento. Equipaggiata con un motore V6 di 2,9 litri da 510 Cv, la versione più sportiva della berlina del Biscione è, infatti, da oggi noleggiabile presso le principali agenzie italiane della multinazionale americana di renting, comprese quelle situate negli aeroporti.



La Q.V. fa parte del catalogo 2019 di "Selezione Italia" che raggruppa una serie di modelli emozionali, scelti fra i più appaganti della produzione nazionale. Si tratta delle Alfa Romeo Stelvio, 4C, Giulia Veloce, delle Abarth 595 Competizione e Turismo e 124 Spider, delle Fiat 500 Cabrio e 124 Spider e delle Maserati Ghibli, Quattroporte, Levante e Levante Hertz Limited Edition.



"Come nella migliore tradizione italiana - sottolineano dalla Filiale -, Giulia Quadrifoglio accoglie il cliente Hertz in un salotto dalle finiture impeccabili, che completano un'auto dal design elegante con linee semplici e filanti caratterizzate da un eccezionale senso delle proporzioni".