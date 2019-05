La forza dell'innovazione al Motor Valley Fest di Modena

Mobilità connessa, guida autonoma, motorizzazioni elettriche. Motor Valley Fest, il nuovo festival diffuso in programma a Modena dal 16 al 19 maggio, propone anche momenti di incontro e dibattito legati all'evoluzione e alle nuove sfide della mobilità e dell'industria automobilistica. La 'Terra dei motori' dell'Emilia-Romagna, culla di marchi storici simbolo del Made in Italy come Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati e Dallara mira ad affermarsi come nuovo punto di riferimento del settore, in Europa e nel mondo, investendo in tecnologie innovative e in nuovi talenti. Il programma degli appuntamenti (consultabile online: www.motorvalleyfest.it) comincia con il convegno inaugurale dal titolo 'Il futuro dell'automotive', al Teatro Comunale Luciano Pavarotti, giovedì 16 maggio: riflettori puntati sulle nuove frontiere della motorizzazione.

Al Laboratorio Aperto Ex Centrale Aem il 16 e 17 maggio Motor Valley Fest dedica inoltre un'area al futuro del mondo dei motori, chiamata 'Innovation & Talents', luogo di incontro e confronto ideale fra aziende, università, e giovani innovatori, con iniziative per far conoscere le grandi opportunità professionali e formative offerte dalla Motor Valley dell'Emilia-Romagna. Sarà anche concepito uno spazio che ospiterà 15 Università, più di 30 Start up, 21 aziende della Motor Valley, partner, supporter, sponsor. Altro appuntamento è la presentazione di Motorsport University Forum, evento dedicato al mondo universitario legato al MotorSport. Ampio spazio avrà anche il Masa (Modena Automotive Smart Area), un progetto nato nel 2017 con UniMoRe, Mit e diverse aziende del mondo automotive, che ha carattere sperimentale e si focalizza sullo sviluppo della mobilità smart e della guida autonoma. Motor Valley Fest è realizzato da Regione Emilia Romagna - Apt Servizi, Comune di Modena, Bologna Fiere con Edimotive Motor1, Meneghini & Associati, Associazione Motor Valley Development, Vison Up e ACI Modena, con il contributo di Camera di Commercio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmi di Modena, Bper Banca e finanziato nell'ambito dei Fondi Europei 2014-2020 della Regione Emilia Romagna-Por Fesr.