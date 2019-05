Emozioni da 1000 miglia al Franciacorta Village

Per un weekend le auto storiche hanno distolto l'attenzione dei visitatori del Franciacorta Outlet Village dai capi firmati e dalle borse griffate, facendone sognare molti al volante di splendidi gioielli a motore. Il centro commerciale del Bresciano, infatti, ha ospitato la 1000 miglia Preview, prima edizione del Trofeo di regolarità che porta il nome dello shopping center, organizzato per scaldare i cuori degli appassionati, in vista dell'ormai imminente partenza della "Corsa più bella del mondo", al via il 15 maggio da Brescia.





Sono state venti le bellezze su ruote d'antan che hanno gareggiato nella competizione. Questa si è snodata all'interno e nelle vicinanze della struttura commerciale. Sono state 3 prove di regolarità a cronometro lungo un percorso simbolicamente definito dagli organizzatori in 1560 metri, pari ad un miglio.



Vincitore di quello che può essere definito un allenamento o una prova generale della Mille Miglia è stata la coppia Belometti-Vavassori, con una Lancia Lambda Spider del 1929. Con loro, sono saliti sul secondo e terzo gradino del podio gli equipaggi Turelli-Turelli con Fiat 508 S del 1934 e Marini-Marini con Bugatti 35 C del 1927. Con la conquista del primo 1000 Miglia Preview - Trofeo Franciacorta Outlet Village, Belometti e Vavassori si sono aggiudicati anche la possibilità di partecipare alla prima edizione della Coppa delle Alpi by 1000 Miglia, gara invernale in programma il prossimo dicembre e organizzata sempre da 1000 Miglia srl, che sarà presentata ufficialmente domani, nel corso di un evento programmato a Brescia.