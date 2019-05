Bus usurati per gita scolastica, fermati

Usura dei mezzi, varie irregolarità e eccessi di velocità registrati dalle scatole nere. Per questo due autobus sono stati bloccati dalla polizia stradale mentre erano in procinto di trasportare in gita a Ravenna 121 studenti, tra i 14 e i 16 anni, di un istituto di Siena, oltre a nove accompagnatori. A chiamare la polstrada una docente allarmata dall'usura dei mezzi. Scadenza della revisione di alcuni estintori, assenza di alcune dotazioni nella cassetta di pronto soccorso, usura di alcune gomme, irregolare assunzione di un conducente e vari eccessi di velocità registrati dalla scatola nera dei veicoli, di cui uno era pure da pignorare, le irregolarità riscontrate, come spiegato in una nota. Gli autisti e la ditta sono stati sanzionati con circa mille euro di multa e le carte di circolazione sono state ritirate. Gli studenti sono partiti cinque ore più tardi dopo l'arrivo di due mezzi sostitutivi.