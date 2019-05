Tra moglie e marito non mettere il camion

Weekend decisivo a Trento per l'assegnazione del titolo di ''Migliore conducente di veicoli industriali d'Italia'', in termini di sicurezza e sostenibilità.



Tra i nove autisti di mezzi pesanti in lizza per la vittoria nella manifestazione, organizzata dalla Scania, c'è anche una coppia trentina. Si tratta di Eva Del Marco, 38 anni, e Alberto Fontanari, 42 anni, marito e moglie e genitori di due bimbe che domani, sabato 4 maggio, si affronteranno con i loro Tir senza farsi sconti, presso la sede di Italscania, a Spini di Gardolo.



In palio per uno di loro due e per gli altri sette contendenti in gara c'è un posto per la finale europea, in programma il 25 maggio in Svezia, che regalerà al miglior guidatore di camion del continente un veicolo nuovo della gamma del Costruttore scandinavo.



La competizione punta a evidenziare le doti di ''abilità alla guida, efficienza nei consumi, conoscenza delle regole della strada'' dei contendenti. Per i due coniugi trentini che da vent'anni sulla passione per i camion hanno costruito la propria vita insieme e hanno avviato a Pergine Valsugana (TN) un'azienda di autotrasporti con sei dipendenti e sette mezzi da trasporto, si tratta di una vera e propria resa dei conti familiare. Intanto, per Eva l'essere l'unica donna italiana approdata in finale, è già una piccola vittoria. Nei trenta Paesi europei in cui si gareggia solo due autiste in Svezia e una in Norvegia hanno portato così in alto il volante rosa. ''È stato Alberto - racconta - a spingermi a prendere tutte le patenti necessarie e a conseguire l'attestato che ci ha consentito di avviare la nostra attività che oggi coniughiamo serenamente con la vita familiare''. Fino a oggi, verrebbe da pensare: il risultato di sabato, certificando che uno dei due è più bravo dell'altro a guidare il camion, potrebbe mettere a dura prova gli equilibri di coppia...