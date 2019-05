Auto green e gare di regolarità, in programma altre 4 tappe

E' partita la seconda edizione del Green Endurance, il Campionato Italiano Energy Saving riservato alle vetture ecologiche alimentate con energie alternative e rinnovabili.

La prima gara della stagione - il primo AciComo Ecogreen - si è svolta il 27 e il 28 aprile a Como e ha visto sul gradino più alto del podio la 500 Abarth dell'Ecomotori Racing Team alimentata a biometano.

Organizzata da ACI Sport- partner S.E.S.A. spa e Bioman, charge partner e-Station per il parco ricarica - si tratta di una competizione di regolarità la cui finalità è quella di promuovere anche in ambito sportivo la mobilità sostenibile. L'efficienza energetica, lo stile di guida, l'analisi del percorso e il rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere i diversi settori in cui è suddiviso il percorso costituiscono i fattori determinanti per la classifica.

Sono ammesse esclusivamente vetture omologate per la circolazione stradale nell'UE - escluse quelle con targa prova - elettriche, ibride, a biometano, metano e Gpl.

Ogni competizione, che si compone di un mix di prove speciali, è suddivisa in quattro manche della lunghezza di 100 km (+/- 10%), una delle quali in notturna. A guidare gli equipaggi - composti da pilota e navigatore - il Road Book, un libro di diagrammi usati tradizionalmente nei rally per indicare la strada da seguire. Il punteggio valido per stilare le classifiche è determinato dalla somma dei punti di ogni singola manche più i punti della classifica Energy Saving, che si basa sulle performance energetiche dei concorrenti e dei loro veicoli.



Complessivamente sono 23 gli equipaggi che hanno partecipato alla gara d'esordio della stagione 2019 che vede in programma già altre quattro gare, due sono in corso di definizione.

Dopo il 1° AciComo Ecogreen del 27 e 28 aprile, seguono il 1° Sesa Green Endurance Este in provincia di Padova dal 21 al 23 giugno, il 1° E-Dolomites 2019 di Trento, dal 5 all'8 settembre e il 2° Green Endurance Torino 2019, a Torino il 12 e il 13 ottobre.

Aci Sport assegnerà al termine della stagione i seguenti titoli: Campione Italiano Green Endurance Assoluto Piloti, Navigatori, Scuderie e Costruttori; Trofeo Italiano Energy Saving Piloti e Navigatori; Trofeo Green Endurance Piloti, Navigatori e Costruttori per le varie categorie, ovvero IIIA, VII e VIII. Al fine dell'assegnazione dei Titoli e Trofei è necessario prendere parte ad almeno il 50% + 1 delle gare valide. Sono previsti anche dei premi in denaro: Aci Sport assegnerà, al termine della stagione, un montepremi di 7.000 euro.