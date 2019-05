Al via da Vallelunga seconda edizione trofeo smart EQ fortwo

Al via dal tracciato di Vallelunga la seconda edizione del Trofeo smart EQ fortwo e-cup, il primo monomarca italiano 100% elettrico. Le 20 smart EQ fortwo in versione 'race' si preparano ad una nuova stagione che da quest'anno assume la titolazione di Campionato Italiano Energie Alternative ACI Sport.

Dopo diverse sessioni di test invernali, la regina delle city car torna in pista alleggerita di quasi 100 kg e ancora più performante, grazie ad un rinnovato setup che beneficia degli ultimi aggiornamenti tecnici sviluppati dal team di LPD Italia, esaltando ancora di più la versatilità e le prestazioni di smart EQ fortwo.

Il weekend di gara ha preso il via oggi con le prove libere delle 12,25, cui seguiranno le qualifiche delle 18,25. Il semaforo verde di Gara 1 è in programma domani alle 15,20, mentre per Gara 2 la partenza è prevista alle 15,30 di domenica. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sui canali di smart Italia.

La stagione 2019 della smart EQ fortwo e-cup metterà in palio anche 30 mila euro di montepremi, con oltre 15mila euro distribuiti nei 6 appuntamenti e 14.500 euro di montepremi finale. Insieme alla classifica assoluta che decreterà il Campione Italiano Energie Alternative ACI Sport smart EQ fortwo e-cup 2019, i piloti potranno concorrere anche al Trofeo Nazionale Lady, dedicato alle esponenti del gentil sesso, al Trofeo Nazionale Junior, per i piloti fino a 21 anni, Trofeo Nazionale Gentleman, pensato per i driver più esperti con oltre 50 anni, e il nuovo Trofeo Nazionale Rookie, che premierà i debuttanti nel mondo del motorsport.