Al Tour Auto 2019 una Traction Avant 11BL del 1956

Citroën accompagna il giornalista e storico dell'auto François Allain e il restauratore di auto d'epoca Nicolas Guenneteau nel Tour Auto al volante di una Traction Avant 11BL del 1956.

La 28esima edizione del Tour Auto, in programma fino a domani, ha previsto cinque tappe da Parigi a Deauville. Unica Citroën presente, la Traction Avant 11BL del 1956 è presente al tour come iniziativa delle celebrazioni per il Centenario della marca che coinvolgono un pubblico di appassionati. Accuratamente preparata dall'Atelier des Chevrons, la Traction Avant identificata con il n°1 e che apre il Tour Auto 2019, veste i colori dei 100 anni della Marca. Come da tradizione, l'edizione 2019 del Tour Auto ha debuttato lunedì 29 aprile con un'esposizione di vetture al Grand Palais di Parigi.

Il 30 aprile i concorrenti hanno lasciato la capitale alle prime ore del mattino e, proseguendo sulle strade di Francia, attraverseranno cinque città, in cui faranno tappa, e si confronteranno in dieci speciali cronometrate e in quattro prove su circuito (Dijon-Prenois, Magny-Cours, Charade e Le Mans). Gli spettatori del Tour Auto potranno anche scoprire il Citroën Jumpy d'assistenza del team di François Allain, e il nuovo Berlingo messo a disposizione del sitoNews d'Anciennesper la copertura editoriale del Tour Auto e della Traction 11BL di François Allain.