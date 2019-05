A Bologna Autopromotec 2019 dedicato al post-vendita auto

Si svolgerà a Bologna dal 22 al 26 maggio prossimi l'edizione 2019 di Autopromotec, l'importante appuntamento biennale del settore post-vendita automotive. 'Luogo' ideale per osservare e valutare i cambiamenti in atto nell'aftermarket, nella manutenzione e nella riparazione, la manifestazione offrirà anche - attraverso il programma AutopromotecEDU - un ricco ventaglio di convegni e incontri dedicati ai temi più attuali per il settore.

Autopromotec è organizzato da Promotec, società di servizi di proprietà di AIRP, l' Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici, e da AICA, l'Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature.

AutopromotecEDU è l'arena di confronto e dibattito sulle innovazioni e sulle tematiche del settore del post-vendita,un momento di formazione e informazione unico per il professionista del post-vendita. L'evento Autopromotec offre una vasta e completa esposizione delle aziende protagoniste con il meglio dei prodotti e dei servizi per il post-vendita automotive. Tutti gli incontri di AutopromotecEDU hanno luogo all'ingresso Ovest - Costituzione di Fiera Bologna. Il calendario completo è disponibile su www.autopromotec.com, all'interno della sezione Eventi, dove è anche possibile trovare dettagli su interventi e contenuti ed eventualmente pre-registrarsi agli appuntamenti.

Mercoledì 22 maggio, oltre alla cerimonia di apertura, altri appuntamenti di grande interesse sono la tavola rotonda dedicata al Futuro della Ricostruzione (Sala Melodia, ore 14.00), un vero e proprio focus sull'industria globale della ricostruzione dei pneumatici e il convegno dedicato al Motorsport (ore 14.30, in Link Room) con la partecipazione di Gian Paolo Dallara. La giornata si concluderà con la 15ma edizione dei Trofei GiPA dell'Eccellenza (Connect Room, ore 16.30).

Il secondo giorno di apertura di Autopromotec, giovedì 23 maggio, si apre con uno degli appuntamenti più prestigiosi di Autopromotec EDU: è lo IAM19 -International Aftermarket Meeting 2019 (ore 10.00, in Connect Room), che fornisce un'analisi sull'evoluzione dell'attività di riparazione nei nuovi scenari di mobilità. Alla stessa ora, nella Link Room, è previsto anche il convegno a cura di ANFIA e Motor K dedicato alla gestione dei canali digitali per le aziende dell'Aftermarket.

Nella Sala Pegaso (Pad. 31), a partire dalle ore 10.30, saranno protagonisti i 'futuri giovani riparatori', con il meeting organizzato dal Programma GM-EDU. A seguire, ancora in Link Room, un momento dedicato al comparto della carrozzeria, con il convegno a cura di Notiziario Motoristico (ore 12.00) e, alle ore 15.00, l'analisi degli andamenti economici e finanziari delle aziende di distribuzione ricambi a cura di Italia Bilanci e GiPA. La giornata si concluderà con l'approfondimento sugli ADAS - i sistemi avanzati di assistenza alla guida - e la diagnosi elettronica (Connect Room, ore 16.00) e sul significato dell'informazione e della formazione come tool della competizione di mercato nella distribuzione ricambi (Link Room, ore 16.30), appuntamento a cura di MotorK e della Consulta dei Service Manager con la partecipazione di AsConAuto.

Venerdì 24 maggio alle ore 10.00, incontro sul ruolo del LNG nel trasporto pubblico e merci (Connect Room). Alla stessa ora, nella Link Room, un altro appuntamento dedicato al Motorsport e incentrato sull'importanza di risorse umane qualificate e altamente specializzate. Nel pomeriggio (ore 14.30 Link Room) Autopromotec EDU ospita il Focus Paese dedicato all'America Latina e, alle 16.30, il convegno di Focus Officina, il progetto formativo sviluppato con Quattroruote Professional per la sostenibilità dell'impresa di autoriparazione (ore 16.30).

Sabato 25 maggio 2019, la giornata conclusiva prevede un convegno (ore 10.00 Connect Room) dedicato al futuro delle officine alla luce dell'evoluzione del settore automotive. Alle ore 10.30 in Link Room appuntamento con il tema dell'auto elettrica e dei nuovi dispositivi elettronici. Infine nel pomeriggio, alle ore 14.00 in Link Room, il convegno a cura di Confartigianato Imprese e alle 16.00 quello a cura di CNA in collaborazione con Quattroruote Professional.