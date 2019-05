Peugeot partner degli Internazionali BNL Italia 2019

Peugeot rinnova il suo legame con il tennis italiano e sarà presente a Roma come partner e auto ufficiale degli Internazionali BNL d'Italia 2019. La presenza all'interno del Villaggio del Foro Italico avrà come tema principale la 'transizione energetica' espressa dall'hashtag #UnboringTheFuture. Il passaggio all'elettrificazione della propria gamma di modelli verrà espresso da Peugeot attraverso l'esposizione di nuova 208, disponibile anche in versione 100% elettrica; già prenotabile online, arriverà nei saloni a fine 2019. In anteprima nazionale vi sarà anche la nuova 508 SW, un modello di cambiamento radicale all'interno del mondo delle station wagon.



In questa occasione, Peugeot ha varato un concorso che mette in palio degli ingressi per gli Internazionali BNL d'Italia: i vincitori dell'Unboring The Future contest potranno contare anche sul transfer dalla propria abitazione a Roma e sul pernottamento in hotel nella Capitale per assistere alla semifinale o finale. La casa del Leone ribadisce così la vicinanza al tennis che dura da ben oltre 30 anni, grazie al sodalizio dei primi anni '80 con il Roland Garros.