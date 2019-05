Jeep Grand Cherokee Trackhawk, suv più veloce sul ghiaccio

La versione più performante della gamma Jeep Grand Cherokee, il Trackhawk con motore V8 da 6,2 litri e 710 Cv, ha stabilito nel corso dell'edizione 2019 del tradizionale festival motoristico Speed Days on the Baikal Ice (Russia) il record assoluto di velocità sul ghiaccio per un suv. Secondo i dati confermati dalla Federazione Automobilistica Russa (RAF), il Grand Cherokee Trackhawk ha raggiunto una velocità media di oltre 257 km/h sul chilometro lanciato e di oltre 100 km/h con partenza da fermo. Ma il dato più interessante è quello della velocità massima raggiunta sul ghiaccio che, secondo i dispositivi di tracciamento GPS, è stata di 280 km/h. Con questa prestazione Jeep Grand Cherokee Trackhawk si conferma il suv più performante al mondo tra quelli prodotti su larga scala, grazie al propulsore Hemi V8 6,2 litri da 710 Cv.



Su asfalto Grand Cherokee Trackhawk è in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 3,7 secondi e può toccare i 290 km/h. La partecipazione all'evento di Baikal comporta un notevole impegno per l'impianto frenante a causa delle caratteristiche del lago: quando il ghiaccio è illuminato dal sole, il lago si ricopre di una sottile pellicola d'acqua che riduce notevolmente l'aderenza sulla sua superficie. Persino in tali condizioni la Grand Cherokee Trackhawk ha dimostrato risultati eccellenti in frenata, grazie al sistema frenante Brembo con freni anteriori maggiorati. I massimi livelli di aderenza in accelerazione e in velocità sono stati garantiti dal sistema di trazione integrale on-demand Jeep Quadra-Trac, che comprende un differenziale posteriore elettronico a slittamento limitato e una scatola di rinvio a singola velocità, e dal sistema Selec-Track con cinque diverse modalità: Auto, Sport, Track, Snow e Tow - che consente di scegliere l'impostazione più adatta al proprio stile di guida e alle condizioni di aderenza ottimizzando le prestazioni su ogni tipo di superficie incluso il ghiaccio. Prima della gara dal Grand Cherokee Trackhawk sono stati rimossi tutti gli accessori non necessari ed è stato verificato il livello del carburante. Ogni sessione è stata effettuata in conformità ai regolamenti della Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). La velocità media massima è stata calcolata su una distanza di 1 km (con partenza lanciata e da fermo); i piloti hanno dovuto percorrere 1 km al centro del circuito alla velocità massima possibile. Le regole stabilivano inoltre che i piloti dovessero transitare attraverso i rilevatori di velocità in entrambe le direzioni, in modo tale che i giudici potessero calcolare il risultato medio. Per consentire all'auto di accelerare e frenare a dovere, la lunghezza totale del tracciato è di 12 km.