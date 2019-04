Volkswagen Golf 8: nessun reveal a Francoforte, arriva nel 2020

È rimandata al prossimo anno l'uscita della prossima generazione di Volkswagen Golf. Lo ha confermato il direttore commerciale e marketing del marchio VW, Juergen Stackmann ad Automotive News Europe.



In particolare, il 'ritardo' dell'arrivo dell'ottava generazione dell'auto più venduta in Europa - che dovrebbe essere previsto per il prossimo febbraio - sarebbe legato alle lungaggini nello sviluppo delle funzionalità digitali della hatchback. La nuova Golf infatti dovrebbe offrire un digital cockpit completamente rinnovato con una connettività completa in modo da rendere il modello un autentico concentrato di tecnologia e sbaragliare così la concorrenza spietate dei suv, crossover ma anche e soprattutto delle compatte premium come Classe A di Mercedes e Serie 1 di Bmw. Ma a quanto pare - secondo quanto pubblicato dal quotidiano Bild - ci sarebbero stati dei problemi tecnici nello sviluppo che avrebbero ritardato il lancio. Anche se dalla casa smentiscono i rumors su eventuali difficoltà legate al processo di sviluppo.



''Pensiamo che sia meglio arrivare all'inizio del prossimo anno con un'accelerata a tutto gas, ma questo non ha nulla a che fare con la produzione - ha aggiunto Stackmann - È una decisione di vendita legata anche alla volontà di prevedere il lancio dopo le festività natalizie''.



VW aveva originariamente progettato il debutto della Golf al salone dell'auto di Francoforte a settembre. La Golf invece sarà svelata ai media dopo lo show di Francoforte ''per dare all'ottava generazione Golf l'esclusività che merita'', ha detto Stackmann.