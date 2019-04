SsangYong celebra Roy Lichtenstein con Tivoli tutta pop-art

In occasione dell'apertura al Mudec di Milano della mostra "Roy Lichtenstein. Multiple Visions", La Casa coreana SsangYong rende omaggio al grande artista newyorkese con una versione personalizzata e ispirata alla pop-art del suo Suv Tivoli. Il revival di quest'esemplare unico, voluto dalla Filiale italiana, coincide oggi con l'inaugurazione della rassegna che sarà visitabile dal pubblico dal primo maggio all'8 settembre 2019. "Fortemente riconoscibile, mai banale, unconventional - sottolineano dal brand asiatico -, sono solo alcune delle caratteristiche che legano SsangYong Tivoli, auto ufficiale del Mudec di Milano, a Roy Lichtenstein, uno dei più celebri esponenti della Pop Art". Tra stampe, sculture, arazzi, video e fotografie sono oltre 100 le opere dell'autore statunitense che possono essere ammirate nell Museo delle Culture del capoluogo lombardo. Si tratta di lavori, in molti casi di fama internazionale, provenienti da prestigiosi musei, istituzioni e collezioni private europee e americane.



Nel commentare l'iniziativa, Luca Ronconi, amministratore delegato di Gruppo Koelliker e di SsangYong Motor Italia, ha chiarito: "Quando - a fine 2017 - abbiamo scelto di avviare la collaborazione con il Mudec, lo abbiamo fatto con la consapevolezza che avremmo avuto la possibilità di farci portavoce di artisti non convenzionali come Roy Lichtenstein, Banksy e Frida Kahlo, che con il proprio stile hanno saputo distinguersi e segnare il panorama artistico e culturale. In questa direzione si è mossa anche la decisione di nominare Tivoli quale auto ufficiale del Museo delle Culture, perché è quella che meglio rappresenta lo spirito di questi grandi maestri, capace come loro di catturare l'attenzione al primo sguardo, di trasmettere emozioni attraverso le proprie linee e i propri colori, e di ispirare le persone a esprimere con coraggio la propria personalità e le proprie scelte".