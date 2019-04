La Ford Escort RS più preziosa va all'asta dal 2 maggio

La passione per la Ford Escort ha spinto Russell Lord, un ricco gioielliere inglese che ne ha raccolto ben 55 esemplari - tra cui la RS1800 guidata nei rally da Ari Vatanen - a 'celebrare' questo modello con una speciale replica in scala 1:25 del valore di oltre 90mila euro. Il modellino è stato infatti realizzato interamente in metalli preziosi, come l'argento, l'oro e il platino, mentre per le finiture (come i gruppi ottici) sono stati impiegati diamanti, zaffiri e rubini arancio. ''Quello del modellismo è un hobby a cui mi dedicavo quando avevo tempo - ha dichiarato Lord - e tre anni fa ho deciso di completare il progetto. Conosco questa macchina in ogni dettaglio e il modello è stato costruito pezzo dopo pezzo, senza fare disegni. Lord ha investito migliaia di ore nel completamento di quella che forse è la più preziosa Escort della storia (il video è all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6Ge9BLshE1k) e, ora, ha deciso di dedicare questa iniziativa a scopi benefici. Il prezioso modellino andrà all'asta dal prossimo 2 maggio attraverso il sito specializzato https://themarket.co.uk/, con chiusura delle offerte il prossimo 15 maggio. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza a organizzazioni no profit come Helen & Douglas House, Maddi Foundation, Bosp, Meningitis Now e Snap.