Corsi di guida Master Maserati festeggiano primi 20 anni

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Quella che ha preso avvio oggi, presso il circuito di Varano de' Melegari in provincia di Parma, è la stagione numero 20 dei corsi di guida Master Maserati organizzati avvalendosi della collaborazione della Scuderia de Adamich. Il progetto debuttò nella primavera del 1999 presso l'Autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari con il primo corso Master GT della durata di 2 giorni a cui parteciparono 12 clienti.



L'evento vide la supervisione di Andrea de Adamich - uomo di corse ed ex pilota di F1 - e del suo staff e utilizzo le potenti coupé 3200 GT. Tra i primi istruttori ci fu anche Ivan Capelli, ex pilota di F1 e oggi presidente dell'ACI Milano. Da allora sono stati organizzati oltre 500 corsi di guida Master Maserati con più di 700 giornate in pista. Sono oltre 7.000 i clienti e gli appassionati del brand provenienti da oltre 50 diversi Paesi che si sono cimentati alla guida dei diversi modelli Maserati nell'arco di venti anni di attività.



Sono stati circa 30 i diversi modelli Maserati utilizzati nei corsi dal 1999 ad oggi, da sempre l'ammiraglia Quattroporte e dal 2014 la berlina sportiva Ghibli. Molto apprezzata anche la Coupè 3200 GT - che rappresenta l'anima sportiva del Marchio dal 1998 - modello che nel 2008 venne sostituto dalla nuova GranTurismo nelle sue varie versioni.



Anche le vetture protagoniste del Trofeo Maserati, la Coupè Cambiocorsa e a seguire la GranSport e GranSport MC sono entrate nel parco vetture utilizzate per i corsi con una vocazione finalizzata all'affinamento della guida sportiva in pista. Oggi la GranTurismo MC GT4 è protagonista dei corsi Race e Championship per i clienti e gli appassionati che amano questo tipo di vetture sportive.



Dal 2016 anche Levante, il primo suv nella storia ultracentenaria di Maserati, scende in pista con un nuovo ed innovativo format che prevede sessioni di guida in pista abbinate ad esperienze off road. Allo scopo è stato creato un nuovo percorso off road di 11 km nelle immediate vicinanze dell'autodromo. Immerso in una riserva naturale, offre molteplici itinerari e passaggi particolarmente impegnativi, ricchi di ostacoli naturali e artificiali creati ad hoc, per insegnare ai partecipanti i segreti della guida fuoristrada. Per il 2019 i corsi di guida Master Maserati propongono ben cinque diversi format con esperienze diverse, ricche di emozioni di guida al volante delle vetture della Casa del Tridente.



Quattro tipologie di corsi sono dedicate alla guida in pista presso il Circuito Riccardo Paletti di Varano de' Melegari con le Maserati Quattroporte, Ghibli, GranTurismo, GranCabrio e Levante. Un corso è invece dedicato alle aziende che desiderano sviluppare e consolidare il legame di gruppo, sfruttando al 100% il divertimento e lo spirito di un corso di guida unico come il Master Maserati. I corsi sono rivolti a tutti gli appassionati del mondo Maserati: a coloro che già possiedono una vettura del Tridente, ma anche agli aspiranti clienti, e si svolgono presso l'Autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari a circa 20 km dalla città di Parma. Si tratta di una pista di 2,3 km, caratterizzata dalla celeberrima curva Ferro di Cavallo, che esalta le qualità e le capacità di chi si trova alla guida e che unisce caratteristiche tecniche eccellenti a strutture di supporto altamente professionali. (ANSA)

