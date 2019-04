Honda Type R svelata in Australia in versione Lego

Prima mondiale in Australia per la Honda Civic Type R in versione Lego. Un esemplare della berlina sportiva giapponese, realizzato con 320.000 mattoncini, è stato svelato nel Nuovo Continente in occasione del lancio del contest televisivo Lego Masters, di cui la Filiale locale della Casa nipponica è sponsor.

GUARDA IL VIDEO:

Costruita in scala 1:1 da una squadra di nove persone, guidata dallo specialista Ryan "Brickman" McNaught, la replica della Type R è fedele nei minimi dettagli, incluso il marchio Brembo sulle pinze rosse dei freni. Per realizzarla sono servite più di 1.300 ore di lavoro. Proiettori, indicatori di direzione, fendinebbia e luci di stop sono funzionanti e possono essere azionati a distanza, tramite iPad. I mattoncini, rigorosamente standard, sono stati assemblati e incollati intorno a una struttura portante in acciaio. Gli elementi più difficili da riprodurre a causa della loro fragilità, spiegano dal team, sono stati i tergicristalli e lo spoiler posteriore.

Dopo la premiere televisiva, l'auto farà passerella nei prossimi mesi in varie città australiane. Spiega McNaught: "Abbiamo amato la sfida di questo progetto. La forma dell'auto è ricca di tratti curvilinei che sono stati interessanti da replicare e ci siamo divertiti a realizzare i vari particolari, dalle luci ai loghi Honda".