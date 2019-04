Portofino, riaperta la strada: turisti possono lasciare il borgo

La buca sulla strada di Portofino è stata coperta con delle assi e le prime auto di turisti bloccate per ore nel borgo hanno potuto iniziare a lasciare il paese. Lo ha comunicato il consigliere delegato alla viabilità Franco Senarega che è sul posto. "Ora diamo la precedenza alle auto in uscita, appena saranno tutte transitate - ha spiegato Senarega all'ANSA - la strada sarà aperta anche in direzione di Portofino con un senso unico regolato da persone. Si potrà dunque raggiungere il borgo anche questa sera".

La strada carrabile tra S.Margherita Ligure e Portofino era stata chiusa al traffico per alcune ore a causa di una voragine che si è aperta domenica 28 aprile all'improvviso al centro della carreggiata. Il crollo si è verificato tra Paraggi e Portofino in un tratto che non era stato coinvolto dalla mareggiata di ottobre. La strada, dopo i lavori, era stata riaperta poche settimane fa.

Lunedì mattina la strada sarà chiusa al mattino per eseguire i lavori di ristrutturazione che dovrebbero terminare in poche ore. Si prevede perciò di riaprire in modo definitivo la strada nei due sensi domani nel primo pomeriggio.