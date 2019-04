Sogefi, primo trimestre in calo. Pesa andamento mercato

Il produttore di ricambi e componenti per l'auto Sogefi (gruppo Cir) nel primo trimestre del 2019 ha fatto registrare un utile netto di 1,6 milioni di euro, in contrazione rispetto al primo trimestre 2018 (11,2 milioni), dopo oneri fiscali per 3,6 milioni, rispetto ai 5,2 milioni dello stesso trimestre 2018. Il dato fa parte del resoconto intermedio approvato oggi dal Cda, riunitosi sotto la presidenza di Monica Morandini, prima dell'assemblea degli azionisti, oggi pomeriggio a Milano.

L'Ebitda al 31 marzo 2019 è ammontano a 41,3 milioni, rispetto ai 48,8 milioni del primo trimestre 2018, l'Ebit, di 11,3 milioni, è anch'esso in contrazione (22,6 milioni nel primo trimestre 2018) e rappresenta il 2,9% dei ricavi, pari a 389,9 milioni di euro.

"Come da previsioni - ha affermato l'ad, Laurent Hebenstreit - il primo trimestre è stato difficile per i mercati automobilistici. Sogefi ha registrato un calo dei ricavi del 2,9% a cambi costanti, con un andamento migliore del mercato, in diminuzio