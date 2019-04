Mitsubishi Pajero, dopo 37 anni esce di scena l'icona dell'off-road

Una delle icone del mondo del fuoristrada, il Mitsubishi Pajero, si appresta a uscire di scena iniziando dal Giappone, suo mercato domestico. La Casa nipponica, che lo costruisce dal 1982, ha infatti annunciato che questo modello - vero offroad 'puro', con telaio separato dalla carrozzeria - non verrà più venduto in quel Paese e in molti altri mercati tra cui l'Italia, mentre continuerà ad essere proposto nella variante Sport in Medio Oriente e in Australia, tradizionali 'sbocchi' per i veicoli più adatti al fuoristrada duro. In Giappone Mitsubishi Pajero sarà offerto in 700 esemplari numerati 'Final Edition', con motore turbodiesel 4 cilindri 3.2 da 187 Cv e cambio automatico a 5 rapporti, oltre che con una dotazione di accessori che potrà essere ulteriormente arricchita con quello che l'azienda ha definito Final Edition Accessory Package. C'è da aspettarsi, adesso, che anche per Pajero si sviluppi il fenomeno del collezionismo off-road, che ha già fatto salire le quotazioni di altri modelli 'icona' come il Toyota Land Cruiser, il Ford Bronco, il Land Rover Defender e la prima versione del Range Rover.